Блинкен обсудил Украину с главами МИД ФРГ, Великобритании и Франции

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Беседа состоялась «на полях» встречи стран-членов НАТО в Риге.

В разговоре Блинкена с Хайко Маасом, Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс были затронуты темы ситуации вокруг Украины и ядерной программы Ирана. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, пресс-релиз которого приводится на сайте Госдепа.

Помимо этого главы внешнеполитических ведомств «трансатлантической четверки» коснулись вопроса достижения возврата к взаимному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. В США выразили надежду, что обсуждение глобальных проблем продолжится на встрече министров иностранных дел и развития стран Большой семерки в Ливерпуле.