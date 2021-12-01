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Блинкен обсудил Украину с главами МИД ФРГ, Великобритании и Франции

Анна Берестовая
04:01 01.12.2021
Главы МИД стран «трансатлантической четверки» обсудили Украину и ядерную программу Ирана.
Блинкен обсудил Украину с главами МИД ФРГ, Великобритании и Франции
© Фото: Florian Gaertner, globallookpress
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Беседа состоялась «на полях» встречи стран-членов НАТО в Риге.

В разговоре Блинкена с Хайко Маасом, Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс были затронуты темы ситуации вокруг Украины и ядерной программы Ирана. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, пресс-релиз которого приводится на сайте Госдепа.

Помимо этого главы внешнеполитических ведомств «трансатлантической четверки» коснулись вопроса достижения возврата к взаимному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. В США выразили надежду, что обсуждение глобальных проблем продолжится на встрече министров иностранных дел и развития стран Большой семерки в Ливерпуле.

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