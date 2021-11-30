В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии омикрон-штамма COVID-19 в России

Новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции в России пока не выявлен. Об этом в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта... "омикрон" на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено», - сказала она.

Особенно тщательно специалисты исследовали образцы, поступившие в базу данных за последний месяц от лиц, вернувшихся из заграничных поездок, отметила Попова. На сегодняшний день в международной базе данных присутствует 182 последовательности нового штамма.

Самые ранние образцы датированы 9-11 ноября текущего года, напомнила глава Роспотребнадзора. В базе содержатся данные из 15 стран, 80% случаев выявления омикрон-штамма приходятся на ЮАР и Ботсвану.