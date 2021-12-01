Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от коронавируса

Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, способное нейтрализовать различные штаммы коронавируса. По словам специалистов, оно может послужить основой создания универсальной вакцины.

Ученые подчеркнули, что с помощью опытов удалось выяснить, что антитело 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации.

По мнению специалистов, особенность позволяет использовать антитело для создания вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Ученые предположили, что антитело 35B5 также способно нейтрализовать недавно обнаруженный штамм коронавируса «омикрон».

Моноклональное антитело было получено специалистами из крови человека, ранее переболевшего коронавирусом в тяжелой форме, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.

Несколькими днями ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не располагает достаточным количеством доказательств того, что новый штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, чем другие варианты.

На сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания омикрон-штаммом. В ЮАР, где была впервые зафиксирована мутация, уже около 100 инфицированных. Заболевшие есть в странах Европы, а также Израиле и Гонконге.