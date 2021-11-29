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В Кремле рассказали, от чего будут зависеть дальнейшие шаги в связи с омикрон-штаммом

Иван Линдеманн
14:09 29.11.2021
На сегодняшний день в РФ не выявлено ни одного случая заболевания омикрон-штаммом.
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть дальнейшие шаги в связи с омикрон-штаммом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Власти России будут решать вопрос о дальнейших мерах в связи с омикрон-штаммом, когда появятся результаты ученых о степени опасности мутации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», - приводит его слова РИА Новости.

На сегодняшний день в РФ не выявлено ни одного случая заболевания омикрон-штаммом. В ЮАР, где была впервые зафиксирована мутация, уже около 100 инфицированных. Заболевшие есть в странах Европы, в также Израиле и Гонконге.

Более 30 стран мира прекратили авиасообщение с некоторыми государствами Южной Африки.

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