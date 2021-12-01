Шойгу поздравил личный состав ВС РФ с юбилеем легендарного маршала Жукова

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав Вооруженных сил России со 125-летием легендарного маршала Георгия Жукова.

«Сегодня 125 лет со дня рождения великого полководца Георгия Константиновича Жукова. Я вас всех поздравляю с этим событием. Этот человек внес огромный вклад в развитие Вооруженных сил, в Великую Победу. Он заслужил, чтобы мы его сегодня поздравили с этим замечательным юбилеем», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Георгий Жуков - великий советский полководец и государственный деятель. Будущий маршал родился 1 декабря 1896 года в Калужской губернии. Четырежды Герой СССР Жуков был награжден двумя орденами «Победа», шестью орденами Ленина и множеством других как советских, так и иностранных орденов и медалей.

В Великую Отечественную Жуков последовательно занимал должности начальника Генштаба, командующего фронтом, члена Ставки ВГК, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Советского Союза.

После войны Жуков был главнокомандующим Сухопутными войсками, а потом командовал Одесским и Уральским военными округами. После смерти Сталина стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год - министром обороны СССР.

Вчера начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов возложил цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе с монгольским коллегой.

Также Шойгу объявил, что Минобороны России создаст 12 студенческих стройотрядов для БАМа в 2022 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров