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Минобороны России создаст 12 студенческих стройотрядов для БАМа в 2022 году

12:39 01.12.2021
Сергей Шойгу подчеркнул, что БАМ - самый сложный и ответственный участок сети железных дорог России. Поэтому участие Минобороны в реконструкции этой магистрали можно рассматривать как получение ценного опыта в решении важнейших государственных задач. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России создаст 12 студенческих стройотрядов для реконструкции БАМа в 2022 году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

«Летом в реконструкции участвовали студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Министерство обороны продолжит эту полезную практику. В следующем году будет создано 12 студенческих стройотрядов», - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Отряды, по словам министра, будут работать на реконструкции участка Улак - Февральск. Кроме этого, к прохождению войсковой практики привлекут 87 курсантов Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений. 

Шойгу напомнил, что войска активно подключились к реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали Улак - Февральск в апреле по поручению президента страны.  

«На девятнадцати объектах задействовано полторы тысячи военных железнодорожников, используется порядка семисот единиц техники. К настоящему моменту полностью подготовлена полоса отвода строящейся железной дороги. На всем протяжении участка восстановлено более ста километров притрассовых автодорог и пятнадцати автомобильных мостов», - сообщил Шойгу.

Министр отметил, что для передислокации техники используются четыре временные переправы, оборудованные через крупные и быстротечные реки. Шойгу подчеркнул, что современные технологии, применяемые при строительстве, помогут сдать некоторые объекты досрочно. При этом, как заметил глава Минобороны, при необходимости можно будет нарастить применяемые силы и средства. 

Также Шойгу сказал, что Байкало-Амурская магистраль - самый сложный и ответственный участок сети железных дорог России. Поэтому участие Минобороны в реконструкции этой магистрали можно рассматривать, как получение ценного опыта в решении важнейших государственных задач. 

Ранее сообщалось, что городок строителей БАМа оснастили новейшим тенто-мобильным укрытием, которое не боится экстремальных температур.

Также Шойгу заявил, что ВМФ России до конца года получит атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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