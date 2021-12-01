Минобороны России создаст 12 студенческих стройотрядов для БАМа в 2022 году

Минобороны России создаст 12 студенческих стройотрядов для реконструкции БАМа в 2022 году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Летом в реконструкции участвовали студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Министерство обороны продолжит эту полезную практику. В следующем году будет создано 12 студенческих стройотрядов», - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Отряды, по словам министра, будут работать на реконструкции участка Улак - Февральск. Кроме этого, к прохождению войсковой практики привлекут 87 курсантов Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений.

Шойгу напомнил, что войска активно подключились к реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали Улак - Февральск в апреле по поручению президента страны.

«На девятнадцати объектах задействовано полторы тысячи военных железнодорожников, используется порядка семисот единиц техники. К настоящему моменту полностью подготовлена полоса отвода строящейся железной дороги. На всем протяжении участка восстановлено более ста километров притрассовых автодорог и пятнадцати автомобильных мостов», - сообщил Шойгу.

Министр отметил, что для передислокации техники используются четыре временные переправы, оборудованные через крупные и быстротечные реки. Шойгу подчеркнул, что современные технологии, применяемые при строительстве, помогут сдать некоторые объекты досрочно. При этом, как заметил глава Минобороны, при необходимости можно будет нарастить применяемые силы и средства.

Также Шойгу сказал, что Байкало-Амурская магистраль - самый сложный и ответственный участок сети железных дорог России. Поэтому участие Минобороны в реконструкции этой магистрали можно рассматривать, как получение ценного опыта в решении важнейших государственных задач.

Ранее сообщалось, что городок строителей БАМа оснастили новейшим тенто-мобильным укрытием, которое не боится экстремальных температур.

Также Шойгу заявил, что ВМФ России до конца года получит атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров