Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что 29 и 30 декабря личный состав Вооруженных сил России будет отдыхать, однако эти предновогодние дни будут компенсированы двумя предшествующими рабочими субботами.

«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», - сказал глава российского оборонного ведомства.

В то же время, обратил внимание Шойгу, необходимо обеспечивать надлежащий уровень боевой готовности, поддерживать правопорядок и воинскую дисциплину в ВС.