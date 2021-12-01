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Шойгу поручил командирам всех уровней обеспечить интенсивную боевую подготовку

12:49 01.12.2021
Более подробно задачи будут поставлены на итоговой коллегии Минобороны в конце декабря.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поручил командному составу Вооруженных сил страны обеспечить интенсивную боевую подготовку. Об этом он сообщил на селекторном совещании сегодня, 1 декабря.

«Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учебы», - сказал министр обороны РФ.

Сегодня, 1 декабря, в Вооруженных силах России стартовал новый, 2022 учебный год, в ходе которого в войсках планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки. По словам Шойгу, подготовительные мероприятия к нему полностью реализованы.

«С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнены ремонт и обслуживание полигонного оборудования», - констатировал глава российского военного ведомства.

Он отметил, что вооружение и техника переведены на зимний режим эксплуатации. Имеются запасы материально-технических средств.

Шойгу поручил проводить все мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Также министр обороны РФ заявил, что ВМФ РФ до конца года получит атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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