Шойгу поручил командирам всех уровней обеспечить интенсивную боевую подготовку
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поручил командному составу Вооруженных сил страны обеспечить интенсивную боевую подготовку. Об этом он сообщил на селекторном совещании сегодня, 1 декабря.
«Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учебы», - сказал министр обороны РФ.
Сегодня, 1 декабря, в Вооруженных силах России стартовал новый, 2022 учебный год, в ходе которого в войсках планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки. По словам Шойгу, подготовительные мероприятия к нему полностью реализованы.
«С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнены ремонт и обслуживание полигонного оборудования», - констатировал глава российского военного ведомства.
Он отметил, что вооружение и техника переведены на зимний режим эксплуатации. Имеются запасы материально-технических средств.
Шойгу поручил проводить все мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, чтобы не допустить распространения COVID-19.
Также министр обороны РФ заявил, что ВМФ РФ до конца года получит атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров