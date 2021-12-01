Министр обороны Сергей Шойгу заявил о выполнении военной авиацией всех поставленных задач в 2021 году.

«В прошедшем учебном году военная авиация в полном объеме и на высоком уровне выполнила все поставленные задачи. В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки наших специалистов. Прежде всего, это касается совместного стратегического учения "Запад-2021"», - сказал министр в ходе селекторного совещания в Минобороны.

Шойгу отметил успешное проведение воздушной части парада в Москве на 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Она была проведена с соблюдением всех установленных требований безопасности. То же, по словам министра, относится и к авиационной составляющей Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство по-прежнему будет уделять большое внимание качеству подготовки авиаперсонала.

Также сообщается, что Шойгу поручил командирам всех уровней обеспечить интенсивную боевую подготовку.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров