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Кузьмичев покинул пост заместителя гендиректора «Спартака»

Кира Тило
22:17 11.12.2021
Владимира Кузьмичева назначили на должность в сентябре этого года.
Кузьмичев покинул пост заместителя гендиректора «Спартака»
© Фото: Stupnikov Alexander spartak.com Globallookpress
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Заместитель гендиректора ФК «Спартак» по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичев покинул занимаемый пост. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых». Кузьмичев занимал пост заместителя с сентября этого года.

«Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора "Спартака" по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена. "Спартак" благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Вечером девятого декабря стало известно, что «Спартак» победил «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча футбольных клубов прошла в Варшаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Накануне в прессе также появилась информация и о якобы новом главном тренере «Спартака». Журналист итальянского издания Лука Бьянчин сообщил, что итальянец Паоло Ваноли якобы возглавит московский клуб, а его первая пресс-конференция состоится 17 декабря.

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