Минтранс планирует обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола

Минтранс РФ планирует обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола попутчикам с верхних полок. Проект соответствующего документа опубликован на портале правовой информации.

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», - сказано в тексте проекта.

Отмечается, что на завтрак и ужин необходимо выделить не более 30 минут, а на обеденное время - не более одного часа.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявил, что QR-код, подтверждающий отсутствие коронавируса у гражданина, потребуется не только при посадке в поезд и самолет, но и при покупке билета. Позже «Ведомости» сообщили, что ведомство скорректировало требование по системе QR-кодов. По данным источника издания, Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при продаже авиабилетов.