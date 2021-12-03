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«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при продаже авиабилетов

Майя Мусиенко
05:14 03.12.2021
Документы о вакцинации будут проверяться во время регистрации на рейс.
«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при продаже авиабилетов
© Фото: pexels
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В Минтрансе России скорректировали требование о проверке QR-кодов пассажиров авиарейсов, вакцинированных от  COVID-19.

«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов», — передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, когда проверка станет обязательной, сертификат будет необходимо предъявить только перед регистрацией на рейс. Кроме того, после покупки билета на самолет человеку без документа придет соответствующее уведомление на портале Госуслуг.

Также сообщается, что авиакомпания расторгнет договор перевозки и вернет полную стоимость билета в течение 30 дней, если QR-код не появится в личном кабинете гражданина к началу регистрации на рейс.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России начала работу система QR-кодов.

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