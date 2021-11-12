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Минтранс: QR-код понадобится для покупки билета в самолет или поезд

Елизавета Потейчук
20:16 12.11.2021
Министр транспорта заявил, что по новому законопроекту правительства граждане будут предъявлять QR-код и при покупке билета в поездку.
Минтранс: QR-код понадобится для покупки билета в самолет или поезд
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что QR-код, подтверждающий отсутствие коронавируса у гражданина, потребуется не только при посадке в поезд и самолет, но и при покупке билета.

«При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация», - сообщил Савельев в ходе брифинга.

С той даты, которую установит кабмин, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медотвод, либо подтверждение перенесенной инфекции. Пока что, до установления фиксированного дня, россиянин имеет право показать отрицательный ПЦР-тест.

Нормы нового законопроекта, внесенного правительством, будут действовать до 1 июня 2022 года. Однако детей и подростков новвовведения с мерами о QR-кодах не коснутся.

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