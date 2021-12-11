Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Урал» разгромил «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Кира Тило
21:17 11.12.2021
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:1.
«Урал» разгромил «Ростов» в матче чемпионата России по футболу
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Читайте нас на:

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» нанес разгромное поражение клубу «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:1.

За «Урал» два мяча забил Рамазан Гаджимурадов, отмечается, что это первые голы нападающего. Также отличились Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. За хозяев поля мяч забил Дмитрий Полоз. Игра началась с минуты молчания в память о бывшем главном тренере «Ростова» Игоре Гамуле, который умер восьмого декабря на 62-ом году жизни.

Теперь екатеринбургские футболисты занимают 11-е место турнирной таблицы чемпионата России - у команды 19 очков. Команда «Ростова» же опустилась на 13-е место таблицы - у них 18 очков. 

Ранее стало известно, что сборная РФ по футболу проведет стыковые матчи за выход на ЧМ в «Лужниках». Первый матч отечественной сборной состоится 24 марта 2022 года - футболисты сыграют в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира с Польшей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:51 В стране и мире
СМИ сообщили о плане Израиля предотвратить создание Ираном ядерного оружия
19:45 В стране и мире
Видео
Врач рассказал, как ампутировал ноги пострадавшему при обрушении здания в Тыве на месте ЧП
19:10 В стране и мире
Видео
Больше тысячи «квадратов»: склад полыхает в Ростове-на-Дону
18:06 В стране и мире
В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке
17:31 В стране и мире
Сотрудник ГИБДД и судебный пристав подозреваются в охоте на оленя под Калугой
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.