«Урал» разгромил «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» нанес разгромное поражение клубу «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:1.

За «Урал» два мяча забил Рамазан Гаджимурадов, отмечается, что это первые голы нападающего. Также отличились Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. За хозяев поля мяч забил Дмитрий Полоз. Игра началась с минуты молчания в память о бывшем главном тренере «Ростова» Игоре Гамуле, который умер восьмого декабря на 62-ом году жизни.

Теперь екатеринбургские футболисты занимают 11-е место турнирной таблицы чемпионата России - у команды 19 очков. Команда «Ростова» же опустилась на 13-е место таблицы - у них 18 очков.

Ранее стало известно, что сборная РФ по футболу проведет стыковые матчи за выход на ЧМ в «Лужниках». Первый матч отечественной сборной состоится 24 марта 2022 года - футболисты сыграют в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира с Польшей.