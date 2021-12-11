При пожаре в жилом доме в Москве пострадали четыре человека
Горел пятиэтажный дом в Северном Измайлово.
© Фото: mchs.gov.ru
В Москве в районе Северное Измайлово произошел пожар жилого дома. По данным экстренных служб горело пятиэтажное жилое строение. Пожар начался в одной из квартир.
«В результате возгорания четыре человека пострадали, в том числе двое детей. Они направлены в лечебное учреждение», - сообщает РИА Новости.
Ранее в Москве произошел пожар в больнице на улице Саляма Адиля, дом 2. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.