При пожаре в жилом доме в Москве пострадали четыре человека

В Москве в районе Северное Измайлово произошел пожар жилого дома. По данным экстренных служб горело пятиэтажное жилое строение. Пожар начался в одной из квартир.

«В результате возгорания четыре человека пострадали, в том числе двое детей. Они направлены в лечебное учреждение», - сообщает РИА Новости.

Ранее в Москве произошел пожар в больнице на улице Саляма Адиля, дом 2. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.