Спецборт МЧС с мобильной лабораторией вылетел из Волгограда в ЮАР

Спецборт МЧС России Ил-76 вылетел из Волгограда в Южно-Африканскую Республику после дозагрузки. На борту самолета - мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля КамАЗ. Вместе с лабораторией в африканскую страну прибудут вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС.

Самолет совершает маршрут Раменское-Волгоград-Кейптаун. Лаборатория предназначена для помощи ЮАР в борьбе с новым вариантом COVID-19 «омикрон».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе диалога особое внимание уделялось ситуации с COVID-19 в африканской стране после выявления омикрон-штамма. Путин пообещал своему коллеге направить необходимую помощь.