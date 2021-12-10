МЧС России доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора

Спецборт МЧС России Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора. Транспортировка будет осуществляться на базе автомобиля «КамАЗ» в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщал ТАСС, что специалисты Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина. А сам Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе диалога главы стран уделили особое внимание ситуации с COVID-19 в ЮАР после выявления омикрон-штамма.

Напомним, что омикрон-штамм оказался в разы заразнее «дельты». Выводы японских ученых подтвердили догадки экспертов о высокой контагиозности мутировавшего вируса.