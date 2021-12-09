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Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Алексей Курильченко
18:37 09.12.2021
Лидеры двух стран договорились о направлении в ЮАР группы российских вирусологов для борьбы с COVID-19.
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе диалога особое внимание уделялось ситуации с COVID-19 в африканской стране после выявления омикрон-штамма. Путин пообещал своему коллеге направить необходимую помощь.

«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», - сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин провел телефонный разговор с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы Меркель выразила признательность за совместную работу с российским лидером и пожелала ему удачи в диалоге с нынешним главой Германии Олафом Шольцем.

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