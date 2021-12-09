В стране и мире Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Алексей Курильченко Лидеры двух стран договорились о направлении в ЮАР группы российских вирусологов для борьбы с COVID-19. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе диалога особое внимание уделялось ситуации с COVID-19 в африканской стране после выявления омикрон-штамма. Путин пообещал своему коллеге направить необходимую помощь. «Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», - сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Путин провел телефонный разговор с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы Меркель выразила признательность за совместную работу с российским лидером и пожелала ему удачи в диалоге с нынешним главой Германии Олафом Шольцем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика