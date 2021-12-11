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Дело о драке в подземном переходе Москвы передано в СК

Алексей Курильченко
15:30 11.12.2021
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Дело о драке в подземном переходе Москвы передано в СК
© Фото: Алексей Иванов,ТРК Звезда
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Прокуратура Москвы передала уголовное дело о хулиганстве, возбужденное после драки в подземном переходе на Комсомольской площади, в территориальный орган Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в подземном переходе, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании трех подозреваемых, которые инициировали драку. Их личности были установлены в ходе прокурорской проверки.

Конфликт произошел 5 декабря. Несколько молодых людей в подземном переходе избили ногами мужчину по неизвестной причине. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

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