В стране и мире Полиция Москвы задержала участников драки в подземном переходе Алексей Курильченко Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». © Фото: Komsomolskaya Pravda,GlobalLookPress Читайте нас на: Полиция Москвы после проверки установила личности участников драки в одном из подземных переходов столицы. Трое нападавших были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». «Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», - говорится в сообщении на сайте столичного МВД. Об инциденте стало известно 9 декабря. Несколько молодых людей в поземном переходе напали на мужчину по неизвестной причине. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика