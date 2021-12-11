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Полиция Москвы задержала участников драки в подземном переходе

Алексей Курильченко
14:18 11.12.2021
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Полиция Москвы задержала участников драки в подземном переходе
© Фото: Komsomolskaya Pravda,GlobalLookPress
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Полиция Москвы после проверки установила личности участников драки в одном из подземных переходов столицы. Трое нападавших были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», - говорится в сообщении на сайте столичного МВД.

Об инциденте стало известно 9 декабря. Несколько молодых людей в поземном переходе напали на мужчину по неизвестной причине. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

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