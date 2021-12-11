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Транспортная прокуратура проверяет инцидент с разгерметизацией самолета в Шереметьево

Алексей Курильченко
12:00 11.12.2021
После экстренной посадки борт был отстранен от полетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета в аэропорту Шереметьево после разгерметизации. На данный момент борт был отстранен от полета. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«По предварительным данным, 11 декабря 2021 года примерно в 6 часов 30 минут на борту воздушного судна рейса Шереметьево-Краснодар сработала сигнализация разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок для пассажиров. Командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, борт от полетов отстранен. Пассажиры будут отправлены резервным рейсом», - сообщила помощник прокурора по связям со СМИ Екатерина Короткова.

Как сообщили очевидцы, во время разгерметизации в самолете не сработала часть кислородных масок. Специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал произошедшее нетипичной ситуацией.

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