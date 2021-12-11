Эксперт отреагировал на разгерметизацию самолета в Шереметьево

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов прокомментировал «Звезде» инцидент с разгерметизацией пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. По его словам, это могло произойти, когда воздушное судно находилось на высоте более трех километров.

«В данном случае все зависит от высоты срабатывания сигнализации. Если это произошло выше трех километров сотого эшелона, то пассажиры могли испытывать проблемы с дыханием. Если ниже, то можно было дышать и без кислородных масок», - считает эксперт.

Он призвал расследовать факт неисправности системы выдачи масок в самолете. Романов не считает произошедшее рядовым случаем - скорее всего инцидент приобретет определенный резонанс.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Очевидцы сообщают, что кислородные маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала.