«Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория
Московский футбольный клуб «Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория. Контракт подписан на два года. Об этом сообщается на сайте клуба.
Витория сменил Доменико Тедеско, который ушел с поста тренера московского клуба по окончании сезона. Под руководством Тедеско «Спартак» в сезоне-2020/21 занял второе место в чемпионате России и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год и завоевал с лиссабонской командой два титула чемпионов Португалии (2016, 2017 - Прим.ред.). Последним местом работы Витории был саудовский клуб «Ан-Наср».
Сезон Российской Премьер-Лиги подошел к концу. Чемпионом страны в третий раз подряд стал питерский «Зенит». На второй и третьей строчке расположились московские клубы «Спартак» и «Локомотив».