Московский футбольный клуб «Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория. Контракт подписан на два года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Витория сменил Доменико Тедеско, который ушел с поста тренера московского клуба по окончании сезона. Под руководством Тедеско «Спартак» в сезоне-2020/21 занял второе место в чемпионате России и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Руй Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год и завоевал с лиссабонской командой два титула чемпионов Португалии (2016, 2017 - Прим.ред.). Последним местом работы Витории был саудовский клуб «Ан-Наср».

Сезон Российской Премьер-Лиги подошел к концу. Чемпионом страны в третий раз подряд стал питерский «Зенит». На второй и третьей строчке расположились московские клубы «Спартак» и «Локомотив».