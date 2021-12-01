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Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы

Иван Линдеманн
10:41 01.12.2021
Президент Белоруссии уточнил, что не станет смотреть на «какие-то контракты», если его будут «душить поляки».
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Белоруссия может остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что не станет смотреть на «какие-то контракты», если его будут «душить поляки».

«Поляки решили закрыть нам границу с Белоруссией. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» - сказал он РИА Новости.

По мнению Лукашенко, закрытие границ принесет больше ущерба Варшаве, а не Минску.

Ранее он заявил, что Минск предложит Москве разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Также Лукашенко рассказал, что причиной миграционного кризиса на границе стал отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев.

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