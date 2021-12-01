Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы

Белоруссия может остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что не станет смотреть на «какие-то контракты», если его будут «душить поляки».

«Поляки решили закрыть нам границу с Белоруссией. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» - сказал он РИА Новости.

По мнению Лукашенко, закрытие границ принесет больше ущерба Варшаве, а не Минску.

Ранее он заявил, что Минск предложит Москве разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Также Лукашенко рассказал, что причиной миграционного кризиса на границе стал отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев.