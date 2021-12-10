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Наталия Орейро впервые посетила РФ как гражданка страны

Анна Берестовая
23:44 10.12.2021
Артистка сообщила о своем визите в страну в социальных сетях.
Наталия Орейро впервые посетила РФ как гражданка страны
© Фото: Mauricio Valenzuela Xinhua Globallookpress
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Известная аргентинская актриса и певица Наталия Орейро вновь посетила РФ, впервые прибыв в страну на правах гражданки Российской Федерации.

О своем визите звезда рассказала в прямой трансляции в социальной сети «Вконтакте». Она призналась, что приехала, чтобы использовать недавно появившийся у нее паспорт.

«Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», - отметила Орейро.

Ранее артистка принесла присягу гражданина России и приняла участие в церемонии вручения подтверждающего гражданство документа в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Решение о присвоении Наталии Орейро и ее сыну Мерлину гражданства утвердил президент РФ Владимир Путин.

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