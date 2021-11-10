Актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт
Артистка принесла присягу гражданина РФ в посольстве в Аргентине.
© Фото: Виктор Вытольский, РИА Новости
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Артистка приняла участие в церемонии вручения в российском посольстве в Буэнос-Айресе и принесла присягу гражданина РФ.
«Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России», - цитирует РИА Новости слова певицы.
Указ о присвоении Орейро российского гражданства подписал президент Владимир Путин. Также гражданство было присвоено ее сыну Мерлину.
Позже артистка разместила видеообращение, в котором искренне поблагодарила граждан России за предоставленное ей гражданство и оказанное доверие.