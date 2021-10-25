Путин присвоил гражданство РФ Наталии Орейро и ее сыну

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ уругвайской певице Наталии Орейро и ее сыну Мерлину. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство РФ следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Марсиа с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой», - говорится в документе.

Орейро обратилась в посольство по вопросу получения российского гражданства летом прошлого года. Она объяснила это тем, что много путешествует и чувствует с РФ духовную связь. Певица призналась, что теплые чувства к России вспыхнули у нее еще во время первого посещения страны.