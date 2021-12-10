Зеленский допустил создание нового формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил создание отдельного формата прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, касающихся ситуации в Донбассе. Кроме того, украинский лидер отметил, что со стороны партнеров из Европы и США он видит поддержку в осуществлении этой меры.

«Я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров, и США», - заявил Зеленский в интервью на телеканале «1+1».

Помимо этого, украинский лидер подчеркнул, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсуждал некоторые документы, о которых договариваются российская и американская стороны. Зеленский также выразил мнение, что Украина продолжает идти в НАТО, но на пути есть «шлагбаум», который не получается обойти.

«Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», - подметил украинский президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по Донбассу. Президент Украины также сообщил, что Байден не предлагал вести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР.