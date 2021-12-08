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Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину

Елизавета Потейчук
19:18 08.12.2021
Джо Байден перед вылетом в Миссури сообщил, что на Украину принцип коллективной обороны НАТО не распространится.
Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину
© Фото: pexels.com
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Президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны Америки со странами НАТО не будет распространяться на Украину. Об этом он сообщил журналистам на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Кроме того, американский президент отметил, что США не рассматривают использование военной силы из-за разногласий с Россией по вопросу Украины, сообщает ТАСС. При этом Байден отметил, что предупредил Путина о готовности применить санкции в случае «вторжения» на Украину.

Ранее Джо Байден сказал Путину, что обсудит с союзниками тему непродвижения НАТО на восток. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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