Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны Америки со странами НАТО не будет распространяться на Украину. Об этом он сообщил журналистам на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Кроме того, американский президент отметил, что США не рассматривают использование военной силы из-за разногласий с Россией по вопросу Украины, сообщает ТАСС. При этом Байден отметил, что предупредил Путина о готовности применить санкции в случае «вторжения» на Украину.

Ранее Джо Байден сказал Путину, что обсудит с союзниками тему непродвижения НАТО на восток. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.