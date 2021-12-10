«Жуткое лицемерие»: Захарова о решении суда Лондона по делу Ассанжа

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе со «Звездой» прокомментировала решение Высокого суда Лондона удовлетворить апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По ее словам, Лондон и Вашингтон будто бы не в курсе событий, происходящих в международной жизни, так как сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день защиты прав человека.

«Возможно, они сами не знают, что проводят у себя в Вашингтоне саммит в поддержку демократии, в ходе которого тема свободы слова, демократических принципов, прав человека и всего того, что является движущей силой полета мысли западного мира обсуждается вот уже третий день. Либо, возможно, им уже настолько все равно, что они не считают нужным даже скрывать, а может, даже наоборот подчеркивают вот это жуткое лицемерие», - говорит Захарова.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что против журналиста осуществляют «вопиющие вещи» в свете «якобы декларируемых ценностей». Джулиан Ассанж, по ее словам, - человек, преданный своей профессии, в отношении которого развивается «жуткий процесс».

«Много лет в отношении него была развернута кампания травли, но это не просто травля в информационном плане, в политическом плане. Это было изничтожение человеческой сути как в моральном плане, так и в физическом. Вы помните, сколько лет он был заблокирован в здании помещения, которое имело дипломатический иммунитет. Он считал, что эти демократические принципы, законы и ценности будут превалировать, и коллективный Запад просто не посмеет перечеркнуть все то, о чем много лет и в течение десятилетий говорили», - считает представитель дипведомства.

Дипломат также отметила, что журналиста буквально довели до сломленного состояния. Она напомнила, что Ассанжа буквально «выволакивали» из здания с дипломатическим иммунитетом. Его «изничтожали, унижали и всячески третировали», поясняет Захарова. А после - «страшное судилище», о процессе которого остается только догадываться.

«Спецдокладчики ООН говорили о том, что просто к нему применяются пытки. Это не мои слова, но и дальше как апогей этого жутчайшего, многолетнего процесса, в ходе которого уже забывали о тех изначальных обвинениях, которые звучали в его адрес о неком насилии, домогательствах и так далее. При этом придумались новые обвинения - в шпионаже. Человек, который являлся журналистом-расследователем, вдруг обвинялся в шпионаже», - напомнила Захарова.

Представитель внешнедипломатического ведомства считает, что для многих, и даже тех, кто не согласен и не знаком с творчеством Ассанжа, история с ним является отражением мести. Причем те материалы, которые он публиковал, говорит Захарова, не являются вымыслом, это были настоящие документы, которые свидетельствовали «о преступлении западных режимов».

«Оказалось, что благодаря усилиям Ассанжа, что США поставляли в Ирак химическое оружие. И делали это для своих солдат, которые оккупировали суверенное Иракское государство. Вы представляете вообще уровень преступного мышления? Чтобы попытаться под этим предлогом получить легитимную почву в виде резолюции Совбеза и провести эту операцию в рамках международного права, после этого сбили коалицию, оккупировали, захватили Ирак и начали поставлять туда химическое оружие в огромных количествах», - сказала Захарова.

После деятельности Ассанжа изменился мир, считает дипломат. По ее словам, журналист «свято верил в демократию, силу слова и силу фактов».

Ранее Мария Захарова уже высказалась о возможной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. По ее словам, это «очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».