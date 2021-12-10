В стране и мире Захарова высказалась о возможной экстрадиции Ассанжа в США Кира Карон По ее словам, это «очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема». © Фото: Eduard Bopp, imago-images, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что Высокий суд Англии и Уэльса, по сути, разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. «Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила что Запад достойно отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий». Ассанж был обвинен в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. После чего скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Ассанжу предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика