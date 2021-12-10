Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР с мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19

Самолет МЧС РФ вылетел по маршруту Раменское-Волгоград-Кейптаун для транспортировки мобильной лаборатории Роспотребнадзора в ЮАР для борьбы с новым вариантом COVID-19 «омикрон». МЧС публикует кадры с места вылета авиалайнера.

Доставка мобильной лаборатории проходит в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС. Транспортировка осуществляется на базе автомобиля «КамАЗ». Спецборт МЧС РФ Ил-76 производит доставку лаборатории по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе диалога главы стран уделили особое внимание ситуации с COVID-19 в ЮАР после выявления омикрон-штамма, который, как выяснилось, оказался заразнее «дельты».