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Самолет МЧС РФ вылетел в ЮАР с мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19

Елизавета Потейчук
21:23 10.12.2021
Экстренные службы опубликовали кадры с моментом вылета спецборта МЧС.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолет МЧС РФ вылетел по маршруту Раменское-Волгоград-Кейптаун для транспортировки мобильной лаборатории Роспотребнадзора в ЮАР для борьбы с новым вариантом COVID-19 «омикрон». МЧС публикует кадры с места вылета авиалайнера.

Доставка мобильной лаборатории проходит в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС. Транспортировка осуществляется на базе автомобиля «КамАЗ». Спецборт МЧС РФ Ил-76 производит доставку лаборатории по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе диалога главы стран уделили особое внимание ситуации с COVID-19 в ЮАР после выявления омикрон-штамма, который, как выяснилось, оказался заразнее «дельты».

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