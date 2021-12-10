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В Москве начался пожар в больнице на улице Саляма Адиля

Елизавета Потейчук
20:11 10.12.2021
Информация о пострадавших уточняется.
В Москве начался пожар в больнице на улице Саляма Адиля
© Фото: pexels.com
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В столице на улице Саляма Адиля, 2 происходит открытое возгорание в медицинском учреждении на 8-м этаже в одном из кабинетов здания, сообщают очевидцы. На данный момент известно, что люди эвакуируются по переходной галерее на уровне 3-го этажа. Информация о пострадавших уточняется.

На данный момент «Звезда» не располагает официальным комментарием от экстренных служб. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади пять квадратных метров.

Ранее стало известно, что замначальника отдела МЧС в Башкирии предстанет перед судом после гибели 11 человек в доме престарелых. Следственный комитет сообщает, что он обвиняется по статье о халатности.

Кроме того, напомним, что четыре человека погибли при пожаре в Тюмени. Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем.

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