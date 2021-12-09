Четыре человека погибли при пожаре в Тюмени
Причина возгорания устанавливается. Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем.
© Фото: СУ СК России по Тюменской области
В Тюмени в результате пожара двухэтажного дома погибли четыре человека. В ходе тушения дома обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее время личности погибших устанавливаются.
На данный момент причина возгорания устанавливается. Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем.
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