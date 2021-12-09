Четыре человека погибли при пожаре в Тюмени

В Тюмени в результате пожара двухэтажного дома погибли четыре человека. В ходе тушения дома обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

На данный момент причина возгорания устанавливается. Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем.