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Замначальника отдела МЧС в Башкирии предстанет перед судом после гибели 11 человек в доме престарелых

Елизавета Потейчук
19:50 09.12.2021
Замначальника отдела МЧС в Башкирии обвиняется по статье о халатности.
Замначальника отдела МЧС в Башкирии предстанет перед судом после гибели 11 человек в доме престарелых
© Фото: ГУ МЧС России по РБ
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Заместитель начальника межрайонного ГУ МЧС Башкирии предстанет перед судом после гибели 11 человек в доме престарелых в результате пожара. Следственный комитет сообщает, что он обвиняется по статье о халатности.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника Учалинского межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», - говорится на сайте регионального СК.

По данным следствия, обвиняемый выявил множество нарушений правил пожарной безопасности в доме престарелых в январе 2020 года. Кроме того, деятельность по оказанию услуг инвалидам и другим престарелым осуществлялась в жилом доме с высоким риском пожарной опасности и с нарушением законодательства. Также уточняется, что в доме отсутствовала противопожарная система безопасности. В СК отметили, что обвиняемый не принял никаких мер к привлечению нарушителей к ответственности.

«Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении следователей.

Ранее сотрудники МЧС опубликовали видео с места пожара в селе Ишбулдино Абзелиливского района по адресу, где расположен дом милосердия. Огонь был потушен через три часа после поступления сообщения. Четырем постояльцам удалось спастись.

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