В стране и мире В Лондоне прошло заседание по делу Джулиана Ассанжа Алексей Курильченко Дело об экстрадиции основателя WikiLeaks в США направили обратно в Вестминстерский суд. © Фото: Andrew Parsons, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Лондонский апелляционный суд принял решение вернуть дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США в Вестминстерский суд для повторного слушания. Таким образом судья поддержал апелляцию Минюста США. «Суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришел к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность, которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра (внутренних дел - прим.ред), который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США», - цитирует ТАСС сообщение суда. Ассанж был обвинен в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. После чего скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Ассанжу предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика