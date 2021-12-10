НИС «Академик Иоффе» вернулось в Россию после снятия ареста в Дании

Российское научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе» утром, 10 декабря, прибыло в Калининград и отшвартовалось в морском рыбном порту после освобождения из-под ареста в Дании. Члены экипажа корабля в составе 11 человек, включая капитана, а также 23 участника научной экспедиции были доставлены из Дании в Россию на другом российском НИС «Академик Николай Страхов».

«Судно "Академик Иоффе" зашло в порт и в 07.00 (08.00 мск) пришвартовалось к причалу №25», - сообщил ТАСС дежурный диспетчер порта.

НИС «Академик Иоффе» было задержано властями Дании 1 ноября на рейде порта Скаген по иску третьей стороны в качестве обеспечительной меры. При этом были изъяты судовые документы. В находившемся на пути к проведению океанографической научной экспедиции судне было 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. В Институте океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук предположили, что НИС «Академик Иоффе» было задержано из-за того, что задолжало фрахтователю.

