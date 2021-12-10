Военный эксперт оценил пребывание корабля ВМС Украины вблизи Керченского пролива

Военный эксперт Михаил Ходаренок дал оценку инциденту, связанному с кораблем ВМС Украины «Донбасс», который 9 декабря продвинулся к Керченскому проливу в сторону границы РФ. В беседе со «Звездой» он выразил мнение, что Азовское море считается внутренними водами Украины и России, так как между странами существует договоренность о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

«Дело в том, что в настоящее время никаких иных договоренностей, как образца 2003 года, в природе не существует. Именно на основе этих договоренностей Азовское море считается внутренними водами Российской Федерации и Украины», - отметил Ходаренок.

Эксперт подчеркнул, что в данном вопросе существует «правовая коллизия», так как территория Крыма после 2014 года стала принадлежать России. Если Украина начнет заниматься «вопросами демаркации и делимитации», то это де-факто будет означать автоматическое признание Крыма территорией РФ, говорит специалист. А власти Киева, по мнению Ходаренка, не пойдут на этот шаг.

«Понятно, что действуют договоренности 2003 года, лучше сказать, что никаких других пока нет. Но дело в том, что есть политика свершившихся фактов, и Крымский полуостров сегодня - это неотъемлемая часть РФ. А в связи с этим Россия вправе расценивать воды вокруг Крыма, 12-мильную полосу, как свою государственную границу», - подчеркнул военный эксперт.

Ходаренок указал на то, что российская сторона не раз демонстрировала применение оружия в случаях, когда государственную границу нужно было защищать. В частности, эксперт напомнил про инцидент с эсминцем Defender, который вошел в территориальные воды Крымского полуострова. А в связи с этим Россия открыла по нему предупредительный огонь, говорит Ходаренок, и после этого попыток пресечь границу со стороны кораблей НАТО и Украины не осуществлялось.

«Что касается конкретного случая в Азовском море, связанного с кораблем "Донбасс", то если бы украинские моряки заблаговременно уведомили пограничные службы РФ о прохождении своего корабля через Керченский пролив, то, я думаю, никаких бы отрицательных моментов в этом плане не возникло», - говорит специалист.

С точки зрения международного права, упомянул Ходаренок, украинский корабль ничего не нарушил, так как не входил в 12-мильную зону Крымского полуострова, которая и определяет государственную границу РФ в морском пространстве. Судно было предупреждено о мерах к его остановке в случае нарушения границ, напомнил он.

«Это для нас политика свершившихся фактов, и мы считаем, что 12-мильная зона вокруг Крыма является зоной государственной границы Российской Федерации», - заключил Ходаренок.

Ранее на инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее провокацией, которая может привести к серьезным последствиям.