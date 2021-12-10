В стране и мире Песков отреагировал на инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива Алексей Курильченко В Кремле считают, что подобные действия со стороны Украины потенциально могут нанести серьезный вред. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с украинским судном «Донбасс» в Керченском проливе. Представитель Кремля назвал произошедшее провокацией, которая может привести к серьезным последствиям. «Произошедшее лишний раз показывает потенциальный, наверное, вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократного говорил президент Путин», - сказал Песков журналистам. Инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс» произошел 9 декабря. Судно вышло из Мариуполя и направилось в сторону российских границ в Керченском проливе. При этом экипаж не реагировал на предупреждения российских пограничников. Спустя некоторое время корабль взял обратный курс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика