В ФСБ сообщили, что корабль ВМС Украины «Донбасс» движется к Керченскому проливу

В ЦОС ФСБ сообщили, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива. При этом отмечается, что действия судна создают угрозу безопасности мореплавания. Также не поступало заявок от Украины на прохождение пролива.

«В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», - цитирует «Интерфакс» сообщение ЦОС.

Согласно данным спецслужбы, утром корабль снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи. Корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России, который сопровождал «Донбасс», предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

Ранее российские Су-27 сопроводили американские и французские самолеты над Черным морем. Экипажи истребителей не допустили нарушения границ РФ и благополучно вернулись на аэродром базирования.