Актеры призвали продолжить съемки фильма с Болдуином после убийства оператора

Создание американского фильма «Ржавчина», на съемках которого в результате несчастного случая оказалась застрелена оператор Галина Хатчинс, необходимо продолжить. Об этом написал киноактер и режиссер Алек Болдуин на своей странице в Instagram.

Знаменитость обнародовал официальное заявление съемочной группы картины, осуждающей публикации журналистов, в которых съемочный процесс над лентой представлен как «безалаберный, опасный и эксплуататорский».

По мнению участников съемок, подобные материалы отвлекают от главного - памяти о погибшем операторе и необходимости проведения реформ по технике безопасности и обращению с огнестрельным оружием в киноиндустрии.

В обращении творческий коллектив также заверил в справедливости графика и размера заработной платы. Участники команды, которые были не согласны с позицией большинства, покинули проект.

В конце октября кинематографический мир оказался поражен трагедией, которая произошла в штате Нью-Мексико в США на съемках картины «Ржавчина». Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу.

В пистолете, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказался боевой, в итоге сцена репетиции стрельбы оказалась фатальной для уроженки СССР Хатчинс и привела к травме у режиссера.

После происшествия в СМИ появилось множество публикаций о том, что коллектив в ходе съемок сталкивался с внутренними разногласиями, в том числе из-за условий труда.