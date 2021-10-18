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Бастрыкин рассказал новые подробности нападения на гимназию в Казани

Ян Брацкий
23:07 18.10.2021
Следователи провели серию обысков в квартире подозреваемого, изучили содержимое его гаджетов и посещаемые им интернет-страницы.
Бастрыкин рассказал новые подробности нападения на гимназию в Казани
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев тщательно планировал нападение. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему (Галявиеву) мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», - сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Трагедия в Казани произошла 11 мая. По данным следствия, 19-летний юноша устроил взрыв и стрельбу в стенах гимназии. В результате инцидента погибли семеро детей, два педагога и еще 24 человека получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на директора гимназии №175 в Казани Амину Валееву завели уголовное дело. Следствие полагает, что она не обеспечила образовательное учреждение охраной и необходимыми системами безопасности. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Вместе с ней в халатности обвиняется бывший директор охранной компании Сергей Иванов. Мужчина заключен под домашний арест. Еще одним фигурантом уголовного дела стал Марат Зиганшин - инженер по монтажу охранно-пожарной сигнализации.

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