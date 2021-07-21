В СК РФ заявили о неоконченности экспертизы по невменяемости устроившего стрельбу в казанской школе юноши

В Следственном комитете России отреагировали на сообщение о признании устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева невменяемым. По заявлению СКР, закончился еще не весь спектр необходимых процедур.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена», - цитирует РИА Новости источник в СК РФ.

Причиной такого заявления стало отсутствие у Следственного комитета соответствующих медицинских заключений.

Ранее Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения им массовых убийств. В случае обратного диагноза юноше грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 11 мая в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.