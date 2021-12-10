Илон Маск задумался о смене работы

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск допустил уход с работы, чтобы уделить больше времени блогерству. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter-аккаунте.

«Размышляю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером на полный рабочий день. Что думаете?» - поинтересовался Маск у своих подписчиков.

Ранее Илон Маск выразил готовность продать акции Tesla, если это поможет спасти человечество от голода. Так в конце октября он ответил на предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН.

К слову, в США американский предприниматель считается одним из наиболее популярных среди россиян иностранных деятелей.