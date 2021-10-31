Маск заявил, что готов продать свои акции, чтобы спасти человечество от голода

Основатель компании SpaceX и производитель американских автомобилей Илон Маск заявил, что готов продать часть своих акций, чтобы помочь человечеству спастись от мирового голода. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», - заявил Маск.

По словам главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли, Маск заработал на росте акций своих компаний шесть миллиардов долларов всего за сутки. И этой суммы, по словам Бисли, хватит, чтобы спасти миллиарды людей от голода.

Ранее Илон Маск стал богатейшим человеком в истории подсчетов Forbes. Согласно данным издания, состояние Маска приближается к 300 миллиардам долларов.