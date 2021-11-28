В США Маска назвали одним из самых популярных в России иностранцев

В России одним из наиболее популярных в стране иностранных деятелей является американский предприниматель Илон Маск. Такое мнение приводится в статье, которое было опубликовано в The Washington Post.

«Маск - это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам», - утверждается в статье.

В газете напомнили, что в мае Илон Маск принял участие в российском просветительском марафоне «Новое знание». Он тогда подчеркнул, что в «России много таланта и энергии», а также выразил надежду на то, что «эта энергия сохранится в России в будущем».



Напомним, что глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что Илона Маска можно было бы пригласить на космодром Восточный после окончания строительства его второй очереди. При этом гендиректор Роскосмоса уточнил, что после завершения работ планируется запуск космического корабля «Орел».



Ранее изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor изучает в том числе и российские разработки.