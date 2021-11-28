Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США Маска назвали одним из самых популярных в России иностранцев

Кира Карон
07:39 28.11.2021
Как напоминает в газете, в мае Маск по приглашению российской стороны принял участие в российском просветительском марафоне «Новое знание».
В США Маска назвали одним из самых популярных в России иностранцев
© Фото: Patrick Pleul ZB Globallookpress
Читайте нас на:

В России одним из наиболее популярных в стране иностранных деятелей является американский предприниматель Илон Маск. Такое мнение приводится в статье, которое было опубликовано в The Washington Post.

«Маск - это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам», - утверждается в статье.

В газете напомнили, что в мае Илон Маск принял участие в российском просветительском марафоне «Новое знание». Он тогда подчеркнул, что в «России много таланта и энергии», а также выразил надежду на то, что «эта энергия сохранится в России в будущем».

Напомним, что глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что Илона Маска можно было бы пригласить на космодром Восточный после окончания строительства его второй очереди. При этом гендиректор Роскосмоса уточнил, что после завершения работ планируется запуск космического корабля «Орел».

Ранее изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor изучает в том числе и российские разработки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 В стране и мире
В Киргизии задержаны трое подозреваемых в подготовке госпереворта кандидатов в депутаты
07:25 В стране и мире
В Приангарье возбуждено дело о хищении более 600 тысяч рублей из Пенсионного фонда
06:27 В стране и мире
«Омикрон»-штамм COVID-19 может передаваться даже между полностью вакцинированными
06:21 В стране и мире
В Хабаровске при пожаре в гостинице эвакуировались 40 человек
02:41 В стране и мире
Экс-депутат Рады заявил, что Европа находится под оккупацией США
Популярное
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.