Депутат Шеремет объяснил причины провокации ВМС Украины в Азовском море

Провокация ВМС Украины в Азовском море является следствием нездорового желания президента страны Владимира Зеленского выслужиться перед Западом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Он отметил, что инцидент аналогичен событиям, произошедшим в Керченском проливе в 2018 году.

«Руководство Украины не придумало ничего умнее, чем повторить события, которые произошли в 2018 году (в Черном море. - Прим. ред.). Безусловно, это преступный приказ, отданный высшим руководством Украины. Без ведома господина Зеленского такую провокацию было бы невозможно реализовать... У меня возникает ощущение, что у Зеленского появился еще и синдром недолюбленности. Ему хочется постоянно перед кем-то выслужиться, даже с помощью провокаций, которые могут грозить жизни и здоровью людей. Но проверять нас на прочность таким способом я смысла не вижу, итог всегда один - арест и сопровождение данных кораблей для дальнейшего разбирательства», - сказал депутат.

Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» выдвинулся из Мариуполя в сторону Керченского пролива 9 декабря. На запросы экипаж не реагировал. Приблизившись к российским территориальным водам, судно легло на обратный курс.