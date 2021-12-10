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Депутат Шеремет объяснил причины провокации ВМС Украины в Азовском море

Алексей Курильченко
10:52 10.12.2021
По мнению Михаила Шеремета, у президента Украины имеется нездоровое желание выслужиться перед Западом - даже с помощью провокаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Провокация ВМС Украины в Азовском море является следствием нездорового желания президента страны Владимира Зеленского выслужиться перед Западом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Он отметил, что инцидент аналогичен событиям, произошедшим в Керченском проливе в 2018 году.

«Руководство Украины не придумало ничего умнее, чем повторить события, которые произошли в 2018 году (в Черном море. - Прим. ред.). Безусловно, это преступный приказ, отданный высшим руководством Украины. Без ведома господина Зеленского такую провокацию было бы невозможно реализовать... У меня возникает ощущение, что у Зеленского появился еще и синдром недолюбленности. Ему хочется постоянно перед кем-то выслужиться, даже с помощью провокаций, которые могут грозить жизни и здоровью людей. Но проверять нас на прочность таким способом я смысла не вижу, итог всегда один - арест и сопровождение данных кораблей для дальнейшего разбирательства», - сказал депутат.

Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» выдвинулся из Мариуполя в сторону Керченского пролива 9 декабря. На запросы экипаж не реагировал. Приблизившись к российским территориальным водам, судно легло на обратный курс.

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