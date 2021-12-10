Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты - творог, молоко с нулевым процентом жирности - менее полезны для организма по сравнению с обычными. Такого мнения придерживается врач-диетолог Светлана Зеленцова.

Она уточнила, что подобные продукты при производстве проходят промышленную обработку, при которой в них добавляют дополнительные вещества, улучшающие вкусовые качества. Крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители и т. д., не полезные для здоровья, подчеркнула эксперт в беседе с РИА Новости.

«Чем более продукт "процессирован", т. е. обработан промышленным способом, тем он менее полезен и зачастую более калориен по сравнению с цельным», - пояснила диетолог.

Кроме того, ограничивая жиры в рационе, человек невольно начинает потреблять больше углеводов, что ведет к развитию проблем с метаболизмом. Кроме того, нехватка жиров может обернуться дефицитом жирорастворимых витаминов D, А и Е, также хуже усваиваются кальций и другие важные микроэлементы.

В некоторых случаях по медицинским показаниям необходимо ограничивать жиры в рационе, но тогда необходим другой подход, а не употребление обезжиренных продуктов, резюмировала Зеленцова.