Врач назвала «полезные» продукты, способствующие ожирению

Обезжиренные молочные продукты не всегда помогают для снижения веса, это суждение является мифом. Такое мнение озвучила заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Эксперт отметила, что употребление продуктов с маркировкой «обезжиренные», «лайт» и «с низким содержанием жира» может привести к ухудшению здоровья и излишней полноте. Это обусловлено тем, что производители добавляют в такие продукты множество усилителей вкуса, сахара и соли, чтобы компенсировать вкус.

Принято считать, что жирные продукты могут привести к набору лишнего веса. Это суждение касается и молочных продуктов. Можно предположить, что для похудения следует употреблять в пищу обезжиренные продукты. Однако это не соответствует истине, рассказала Бурляева.

«На днях Минздрав Великобритании выступил с прямо противоположным утверждением, высказавшись о том, что умеренное количество молочных продуктов умеренной жирности не только не ведет к ожирению, но даже помогает снизить риск развития ожирения», - рассказала врач в беседе с aif.ru.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько рассказала об опасности скрытого ожирения. Скрытое ожирение, когда визуально человек кажется абсолютно здоровым и у него отсутствуют внешние признаки избыточного веса, может представлять опасность для здоровья.