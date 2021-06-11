Микробиолог объяснила, почему творог с жирностью полезнее обезжиренного

С точки зрения классического здорового подхода к питанию считается, что лучше всего усваиваются полезные вещества из творога с массовой долей жирности хотя бы от 5%, то есть - не абсолютно обезжиренного. Об этом рассказала «Звезде» микробиолог и технолог молочных продуктов Ольга Соколова.

«Раньше считалось, что более жирный творог намного лучше, но это было связано с тем, что людям вообще не хватало питательных веществ. Поэтому из такого массового продукта и не дорогого продукта старались получить максимум питательности. И в Советском Союзе всячески позиционировали как лучший - это наиболее жирный творог в 18-22% жирности», - прокомментировала технолог.

В современном мире данный постулат уже не имеет такой актуальности, как раньше. Поэтому если говорить о полностью обезжиренном твороге, то из него макро- и микроэлементы усваиваются хуже, потому что большинство из них являются жиро-растворимыми. Так что с точки зрения массовой доли жира, пояснила Соколова, лучше выбирать творог средней доли жирности - около 5% приблизительно.